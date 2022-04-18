أنور قرقاش: موجة الكراهية والتعصب ضد الدين الإسلامي في السويد مرفوضة

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أن أحداث الكراهية والتعصب ضد الدين الإسلامي في السويد تشكل خطرا على مبدأ التعايش، معربا عن رفضه لها.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن “موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة وتشكل خطراً لتبنيها فكراً رافضاً لمبادئ التعايش”.

وأضاف قرقاش، أن “ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الأمارات واختارته مساراً لها وانعكس ايجاباً على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار”.

يذكر أن رابطة العالم الإسلامي أدانت “العمل العبثي المشين الذي قام به بعض المتطرفين في السويد، بالإساءة لنسخة من المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين”.

وحذرت من “خطورة أساليب إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية، ولا تخدم سوى أجندات التطرُّف والتطرُّف المضاد”.

وفي القاهرة، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن قيام أي من المتطرفين بحرق المصحف عمل عنصري مقيت يجرح مشاعر المسلمين ويؤجج الكراهية ويضر بدعوات العيش المشترك والسلام الإنساني والعالمي.

وتابع “يجب على الجميع تجريم ازدراء الأديان وعدم الكيل في ذلك بمكيالين”.

ومنذ الخميس الماضي، بدأت صدامات في مدن سويدية بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على قيام حركة يمينية متطرفة بإحراق نسخة من القرآن الكريم، ما أسفر عن إصابة عناصر شرطة بجروح.