الكاظمي يوجه بتكليف فريق للسفر إلى إيران لحل إشكالات تزويد العراق بالغاز

وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بتكليف فريق من وزارة الكهرباء للسفر إلى إيران لحل إشكالات تزويد العراق بالغاز.

وذكر بيان حكومي، أن «الكاظمي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، واستمع إلى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية».وأضاف، أن «الاجتماع شهد مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف».وتابع البيان، أن «الاجتماع تطرق إلى آليات التواصل مع الجانب الإيراني فيما يخص توفير الغاز الإيراني، ووجه بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز».كما وجه الكاظمي بضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف، وفقا للبيان.