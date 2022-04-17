ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(2ر19) نقطة وبنسبة (45ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (46ر4258) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (24ر4239) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(237) ألفًا و(485) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (3ر7) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(572) ألفًا و(629) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (273ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (38ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (496) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (71ر11) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (661) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (60ر15) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (165) ألف ريال عُماني وبنسبة (89ر3) في المائة.