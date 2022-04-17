اتحاد المحامين العرب يثمن مقاطعة كأس العالم للمحامين لمشاركة فرق إسرائيلية

ثمنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب؛ إعلان هيئات المحامين بالمغرب؛ مقاطعة الفعالية الكروية "كأس العالم للمحامين" بسبب مشاركة فرق من المحامين الإسرائيليين.

وذكرت الأمانة العامة؛ في بيان اليوم الأحد؛ أن إعلان هيئات المحامين بالمغرب؛ خلال اجتماع مكتبها بالقنيطرة؛ يشرف المحامين بالمملكة بقدر ما هو تشريف لكل المحامين في أرجاء الوطن العربي.

وأكدت أن إعلان القنيطرة الرافض للمشاركة في هذه الفعالية يكرس الهدف القومي لاتحاد المحامين العرب الذي هو مقاومة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المرتكب لأفظع الجرائم الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن إعلان القنيطرة ينسجم مع موقف رؤساء جمعية هيئآت المحامين السابقين بالمغرب الذي يدين التطبيع مع الكيان الإسرائيلي كما ينسجم مع كل القوى الشابة والحية للمحامين الذين يدينون هذا التطبيع.

وأوضحت أن الإعلان يستجيب لكل القوى الحقوقية المغربية المناهضة للتطبيع ولكل القوى الحية الحقوقية العربية والعالمية المؤيدة للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه الفلسطينية وطرد المحتل الإسرائيلي منها.

واختتمت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بيانها: "عاشت فلسطين حرة ومستقلة بعاصمتها القدس.. عاشت المحاماة في الوطن العربي عنوان الدفاع عن الحق العربي وفي مقدمته الحق الفلسطيني".