إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات عند باب الأسباط بالقدس

أعلن الهلال الأحمر، إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة. وشدد الهلال الأحمر على أن الاحتلال يمنع الأطقم الطبية من الدخول لباحات المسجد الأقصى لعلاج المصابين إثر المواجهات. وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال وسط مواجهات مع الفلسطينيين.

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