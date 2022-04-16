قرقاش: إدانة الإمارات لاقتحام الأقصى تعبير عن موقف رافض للعنف

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن إدانة الدولة لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، تعبير عن موقف رافض للعنف بكافة اشكاله.
وأوضح قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر"، "إدانة الإمارات لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى تعبير عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكافة اشكاله".
وتابع "اللجوء للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
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