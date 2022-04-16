غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

غرقت، اليوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس.
وتم اجلاء طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص، على ما أفادت محكمة محلية.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب-شرق) لوكالة فرانس برس: “غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية”.
وأضاف: “حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود”.
وأضاف أن لجنة الكوارث ستجتمع لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث.
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