مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًاانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(04ر35) نقطة بنسبة بلغت (82ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (24ر4239) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (28ر4274) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(572) ألفًا و(629) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر26) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(617) ألفًا و(325) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (258ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (32ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (249) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (45ر5) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (570) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (46ر12) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (320) ألف ريال عُماني وبنسبة (01ر7) في المائة.