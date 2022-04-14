البحرين تبحث تفعيل دور الإعلام في تعميق الهوية الخليجية وروح المواطنة

استقبل وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي ، اليوم الخميس، مجرّي بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بحضور عبدالله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستضافة مملكة البحرين لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الخامسة عشرة، مشيداً بجهود جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في الإعداد والتجهيزات لهذا الحدث الخليجي الهام.

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتفعيل دور الإعلام في تعميق الهوية الخليجية وروح المواطنة والتسامح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.