الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، انتهاكات جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، معتبرة أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ليس فقط من يقوم بارتكابها وإنما أيضا من يقف خلفه ويعطيه التعليمات والتوجيهات بتنفيذها.

وقالت الوزارة إن جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية المتواصلة بحق الفلسطينيين ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وأضافت أن السياسة الرسمية الإسرائيلية “تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان والتعامل معه من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وميليشيات المستوطنين المسلحة بعيدا عن أية قيود أو ضوابط”.

وتابعت الوزارة “إن وجهة الاحتلال نحو التصعيد والتوتير في ساحة الصراع، وأن الدعاية الكاذبة للحكومة الإسرائيلية بشأن رغبتها في (التهدئة وعدم التصعيد) ما هي الا مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها”.

كما أكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تُمارس أبشع أساليب التحريض على شريك السلام الفلسطيني، وتقوم بتدمير ممنهج لثقافة السلام في الشارع الفلسطيني.

وأدانت الوزارة التخاذل الدولي وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وتعتبره تواطؤ يصل درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأردفت “ففي الوقت الذي تتفاخر به عدد من الدول بانتصارها لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي في أزمات وصراعات معينة، نجدها تُفضل تجاهل الجرائم المتتالية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، دون أن تجد تلك الجرائم الحد الأدنى من الإدانات الدولية”.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها فورا والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومن يقف خلفها.