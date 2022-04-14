الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان يوم الأربعاء. وحسب بيان للرئاسة فقد حضر الاستقبال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري. ولم يكشف البيان الرئاسي عن مزيد من التفاصيل بشأن ما تناوله اللقاء.

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