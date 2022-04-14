29 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا

قال حاكم ولاية سوكوتو النيجيرية وسكان يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق قارب في الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد.
وغرق القارب بينما كان يمر عبر سد في منطقة شاجاري التي لها حكومتها المحلية وهو يحمل 35 شخصا أغلبهم من النساء.
وقال حاكم الولاية أمينو تامبوال، إن الغواصين تمكنوا من إنقاذ ستة أشخاص.
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