ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.5 في المائة عند التسوية، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومع تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات.
وبحسب ما أورده موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم الأربعاء، ارتفع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1.4 في المائة إلى 1976.10 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة عند 1967.61 دولار للأونصة.
وهبط سعر البلاديوم 3.5 في المائة إلى 2346.66 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار أمس بعد تعليق بورصة لندن تداول البلاديوم الروسي.
وانخفض البلاتين 1.2 في المائة إلى 964.79 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة مسجلاً 25.35 دولار للأونصة.
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