اجتماع للفصائل الفلسطينية بشأن مواجهات الضفة واقتحام الأقصى

تعقد الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، اجتماعا وصف بالمهم لبحث مواجهة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهديدات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر في الفصائل لموقع قناة الغد إن الفصائل في غزة كافة ستشارك في هذا الاجتماع المهم الذي سيبحث الموقف في ظل التهديدات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة وذبح ” القرابين” والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في مكتب رئيس حركة حماس في غزة عصر اليوم.

وحذر الفلسطينيون من خطورة إقدام مستوطنين متطرفين على فعالية “ذبح القرابين” في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك لذبح القرابين من قبل المتطرفين اليهود بحماية شرطة الاحتلال، إلى جانب التهديد بنشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، “سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه”.

وتابع أبو ردينة أن “استمرار عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا بدم بارد، ومواصلة الاعتقالات والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والأوامر الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لجيش الاحتلال لإطلاق النار بلا قيود ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار انتهاك حرمة المقدسات، هي السبب الرئيس للتصعيد والتوتر الذي تشهده المنطقة، الأمر الذي سيوصلنا إلى مفترق خطير سيخلق دوامة من العنف”.

وأشار أبو ردينة إلى أن “ما تقوم به حكومة الاحتلال على الأرض يثبت بأنها غير معنية بإنجاح كل الجهود الإقليمية والدولية الساعية لمنع التصعيد وإزالة أسباب التوتر ليكون شهر رمضان الكريم شهراً للعبادة والصلاة”.

ونشرت “جماعات الهيكل” على مختلف منصاتها إعلانًا يدعو المتطرفين إلى المبادرة الفردية لتقديم “قربان الفصح” إلى المسجد الأقصى مساء الجمعة القادم.

وبيّنت الحركة المتطرفة في دعوتها أن “من يُحاول تقديم “القربان” ويفشل سيحصل على 400 شيكل ما يعادل (130 دولار)، ومن يحاول وينجح قليلاً سيحصل على 800 شيكل (ما يعادل 250 دولارا)، أما من ينجح في ذبح “القربان” في الأقصى سيفوز بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف شيكل ما يعادل 3200 دولار).

وردا على تلك الدعوات، أُطلقت دعوات فلسطينية تحت عنوان “في الأقصى اعتكافي” للإقبال الواسع على الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك، في ليالي العشر الثانية من شهر رمضان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد، وتزاد وتيرة هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية.