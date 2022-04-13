قادة الإمارات يهنئون ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا والتي تكللت بالنجاح.

ودعوا المولى عز وجل أن يمتّعه بدوام الصحة العافية، والعمر المديد، متمنين للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن في بيان له أمس، أن الملك عبدالله الثاني، أجرى الثلاثاء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.