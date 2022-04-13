انخفاض الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

انخفاض الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكيةانخفض الدولار بعد أن كشفت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين 5ر8 في المائة في مارس على أساس سنوي مدعومة بارتفاع سعر البنزين، لكن تراجع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة حدّ من تلك الزيادات.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أمس الثلاثاء، أن القراءة الأولية جاءت أعلى قليلا مما توقعه المحللون إذ سجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أكبر ارتفاع شهري منذ 40 عامًا، فقد أظهرت البيانات بعض الدلائل على أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التقديرات إذ هبط إلى 5ر6 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 146ر0 في المائة، كما نزل اليورو 02ر0 في المائة إلى 0881ر1 دولار.