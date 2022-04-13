انخفاض الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية
انخفض الدولار بعد أن كشفت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين 5ر8 في المائة في مارس على أساس سنوي مدعومة بارتفاع سعر البنزين، لكن تراجع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة حدّ من تلك الزيادات.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أمس الثلاثاء، أن القراءة الأولية جاءت أعلى قليلا مما توقعه المحللون إذ سجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أكبر ارتفاع شهري منذ 40 عامًا، فقد أظهرت البيانات بعض الدلائل على أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التقديرات إذ هبط إلى 5ر6 في المائة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 146ر0 في المائة، كما نزل اليورو 02ر0 في المائة إلى 0881ر1 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.