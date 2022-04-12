الجزائر تسجل 3 إصابات بكورونا و4 حالات شفاء.. وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة.

وأفادت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، بإرتفاع، إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265730 إصابة، فيما استقر عدد ضحايا الفيروس في البلاد عند 6874، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جراء الفيروس، خلال الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من تماثل 4 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178327، منوهة إلى تواجد مريضين بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وكانت الجزائر سجلت أمس الإثنين، 3 إصابات جديدة بكوفيد 19، إضافة إلى تماثل مريضين إثنين للشفاء، دون تسجيل وفيات لليوم التاسع على التوالي.

هذا، وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 499 مليونا و748 ألفا و65 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و181 ألفا و560 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ985 ألفا و826 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفا و576 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و691 وفاة.