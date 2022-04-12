أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة استطاعت بتضافر الجهود وتكامل الخدمات المقدمة، ومشاركة القطاعات المختصة، من تفويج أكثر من مليونى معتمر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.وفق "سبق".
وأوضح أن الجهود أدت إلى توفير الخدمات كافة لقاصدى بيت الله الحرام التى تعينهم على أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وسط أجواءٍ روحانية يحفها الأمن والأمان.
وأوضح أنه خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان شهد الحرمان الشريفان توافد أعدادٍ من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الاحترازات، وأخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال عديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدى الحرمين الشريفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة الحرمين: 2 مليون معتمر خلال العشر الأوائل من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.