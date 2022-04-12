وزير الدفاع اللبناني يتفقد وحدات بالجيش ويدعو للبقاء على جهوزية تامة استعدادًا...

دعا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم العسكريين إلى البقاء على جهوزية تامة؛ استعدادًا للانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، لعدد من وحدات الجيش اللبناني، حيث شملت الزيارة الشرطة العسكرية، المستشفى العسكري في بدارو، ولواء الدعم ومنطقة جبل لبنان، حيث أطلع فيها على أوضاع العسكريين.
وأشاد سليم، بالتضحيات التي يقدمها العسكريون وبالتزامهم بالمبادئ والقيم التي يعيشونها في المؤسسة العسكرية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مشيرًا الى أن الزيادات المالية التي سيتقاضونها تأتي لمساعدتهم على التخفيف من وطأة التحديات المادية.
وأثنى على جهود قيادتها للحفاظ على الانضباط في الجيش وحرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية في كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق وحقوق الموقوفين، مؤكدا أن المستشفيات العسكرية تبقى صمام الأمان لصحة وسلامة العسكريين كافة سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، إضافة إلى المدنيين العاملين في المؤسسة العسكرية وعائلاتهم.
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