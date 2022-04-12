تحذيرات فلسطينية.. ذبح قرابين بالمسجد الأقصى سيكون له تداعيات خطيرة

قال رئيس مؤسسة القدس الدولية، أحمد أبو حلبية، إن دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين، بداخله يشكل عدوانا صارخاً وتحد لمشاعر المسلمين وسيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة.
وشدد أبو حلبية في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن المسجد الأقصى وسيتصدى لمخططات الاحتلال.
وأضاف “إن ما يخطط له المغتصبين الصهاينة من جماعات الهيكل أمر خطير لأول مرة يصروا على ذبح قرابين حيوانية وسلخها داخل ساحات المسجد الأقصى ويريدون خلالها تلطيخ دمائها على قبة الصخرة وفي ذلك انتهاك صارخ لقدسية المسجد الأقصى”.
وأوضح أن دعوات الجماعات المتطرفة تنم عن سياسة عدوانية عنصرية ينتهجها الاحتلال في تحدى صارخ لمشاعر المسلمين ومقدساتهم.
ودعا أبو حلبية جماهير الشعب الفلسطيني، إلى النفير والاحتشاد اليومي في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لهذه الخطوة الخطيرة، مؤكداً أنه في حال إقدام الجماعات الصهيونية على ذبح قرابين سيكون لذلك انعكاسات خطيرة عند جميع المسلمين.
وناشد أبو حلبية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بذل أقصى الجهود اللازمة لإحباط هذا المخطط الذي يعد عدوان سافر على المسجد الأقصى والمقدسات.
وكانت جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة نشرت على مختلف منصاتها إعلاناً يدعو المتطرفين الصهاينة إلى المبادرة الفردية لتقديم “قربان الفصح” إلى المسجد الأقصى المبارك، مساء يوم الجمعة القادم، في 14 رمضان، الذي يوافق تاريخ 15 نيسان 2022. ووعدت جماعات “الهيكل” في منشوراتها من يتمكن من “تقديم القربان فردياً” بمكافأة مالية تصل الى 3000 دولار.
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