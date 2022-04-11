أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني

أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثانيانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الإثنين، عقب انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي بعد أن أعلنت دول مستهلكة عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" انخفض خام برنت 05ر2 دولار أو 0ر2 في المائة إلى 73ر100 دولار للبرميل.

بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17ر2 دولار أو 2ر2 في المائة إلى 09ر96 دولار.

وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 5ر1 في المائة بينما نزل النفط الأمريكي واحدًا في المائة، وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020