انخفاض أسعار الذهب عالمياً
انخفضت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، حيث عزز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الدولار وتصدى للمخاوف الجديدة بشأن الحرب في أوكرانيا.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 1941.95 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1949.32 دولارًا
وكانت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ثابتة عند 1945.70 دولارًا أمريكيًا.
بالنسبة للمعادن الأخرى زاد البلاديوم 2.6 في المائة إلى 2487.83 دولارا، وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 24.69 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 979.97 دولارا.
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