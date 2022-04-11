مسلحون يقتلون العشرات في ولاية بلاتيو النيجيرية

قال سكان وزعيم مجتمعي، اليوم الإثنين، إن 50 شخصا على الأقل قتلوا واختُطف العشرات على يد مسلحين في ولاية بلاتيو النيجيرية في أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي تشنها عصابات مسلحة في الأجزاء الشمالية من البلاد.

ومثل تلك الهجمات ليست أمرا معتادا في بلاتيو، الواقعة بوسط نيجيريا، لكن للولاية حدودا مع ولاية كادونا حيث قامت مجموعات يشتبه في أنها من العصابات، التي نفذت من قبل عمليات سطو واختطاف، بتفجير قضبان السكك الحديدية وقتلت ثمانية أشخاص واختطفت العشرات الشهر الماضي.

كما قتل 15 جنديا الأسبوع الماضي على يد مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية في كادونا.

وقال المتحدث باسم منتدى زعماء القبائل في بلاتيو،جوناثان إيشاكو : “هذا أمر محزن للغاية مجددا وندينه بشدة. على قوات الأمن ضمان الإنقاذ الفوري لكل من اختُطفوا”.

وأضاف أن ما لا يقل عن 50 قتلوا واختُطف 70 من بينهم نساء وأطفال من تسع قرى أمس الأحد.