الإمارات.. مرسوم بتشكيل مجلس أمناء «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكما لدبي مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم” العالمية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المرسوم 14 لسنة 2022 نص على أن يُشكل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من : الشيخ حمـدان بن محمد بن راشد آل مكتـوم نائبا للرئيس، والشيخ مكتـوم بن محمد بن راشد آل مكتــوم، والشيخ أحمـــد بن محمـــد بن راشـــد آل مكتــــوم، والشيخة منـــال بنت محمـــد بن راشــد آل مكتـوم، والشيخة لطيــــفة بنت محمـــد بن راشـد آل مكتوم، والشيخة ميثــــاء بنت محمـــد بن راشــد آل مكتوم.

كما يضم المجلس في عضويته: أمين عام مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “دبي العطاء”، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “نور دبي”، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “سقيا الإمارات”، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم”، ورئيس مجلس أمناء “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي”، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية”، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “بنك الإمارات للطعام”، وأمين عام جائزة الإعلام العربي، والأمين العام المساعد لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، والمدير التنفيذي لمؤسسة “محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”.