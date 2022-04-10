انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب بسوريا

أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، وقوع خسائر بشرية إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشرقي.
وانفجرت عبوة ناسفة جرى زرعها بسيارة قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
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