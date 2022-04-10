فلسطين: اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي ”تصريح بالقتل”

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت بأنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية، ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على أنشطة جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني، يعني عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات وهى بمثابة تصريح رسمي بالقتل.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بالتوقف أمام تصريحات بينت التي تمثل ترخيصا إسرائيليا رسميا بالقتل خارج أي قانون، وتعتبر إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادىء ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، والتي جميعها طالبت التقيد بعديد الضوابط والقواعد حتى في الحالات والأوضاع الصعبة والساخنة.

ودعت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية للانتباه لأقوال بينت التحريضية التي تصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة مستمرة في دفاعها عن دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري العنصري وتوفر لها الحماية والغطاء دون أية محددات أو ضوابط لسلوكياتها العدوانية.