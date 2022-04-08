الدولار يلامس مستوى 100 نقطة

الدولار يلامس مستوى 100 نقطةارتفع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقارب العامين اليوم الجمعة، مدعوماً باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، وخاصة مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 100 نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ مايو 2020، وفقد لاحقا بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876.

وارتفع المؤشر 1.4 في المائة هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعوماً بتصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية من العديد من صانعي السياسات في الفدرالي الأميركي الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار.. ونزل في أحدث التداولات 0.2 في المائة إلى 1.0865 دولار.

ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلا 124.23، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقتربا من أفضل أداء له في 7 سنوات عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.

فيما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية وانخفض 0.2 في المائة في أحدث التداولات مسجلا 1.30475 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين 1 في المائة إلى نحو 43890 دولارا.