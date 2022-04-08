دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وجرى تداوله في نطاق محدود بسبب توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وجرى تداوله في نطاق محدود بسبب توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1931.53 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4 في المائة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1933.80 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا. وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.66 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 961.67 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2260.41 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

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