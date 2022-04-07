إسرائيل تمنع العلاج عن 35% من مرضى غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن المرضى الفلسطينيين يواجهون معوقات جمة للوصول للرعاية الصحية الأساسية، حيث لم توافق سلطات الاحتلال على 35% من طلبات التصاريح لمرضى قطاع غزة للوصول على مواعيد علاجهم بالمستشفيات سواء بالداخل المحتل أو بالضفة الغربية بالوقت المناسب.
وأضافت أن تأخير الرعاية الطبية يكلف الأرواح وتؤثر على صحة ورفاه المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، احتفلتا اليوم الخميس، بيوم الصحة العالمي، تحت عنوان ” تعزيز النظم الصحية وتقوية المجتمعات”، وذلك بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة ومدير منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن، وممثلين عن وكالات دولية ومقدمي الخدمات في القطاع الصحي الفلسطيني، ومجموعة من الداعمين الدوليين.
وقالت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية في بيان صحفي مشترك “في اليوم العالمي للصحة، ندعو لخلق عالم يدعم صحة البشر والبيئة معاً، من المستحيل الحصول على مجتمع سليم في بيئة ملوثة أو الحصول على بيئة نظيفة في مجتمع غير صحي”.
وتابع البيان “إن حماية البيئة أمر حتمي لتحقيق الصحة للجميع، فمحددات صحة الإنسان والبيئة تتطلب جهود ودعم كل القطاعات نحو تحقيق الصحة في كافة السياسات”.
وأضاف “إن بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر عدالة وتمكين المجتمعات من التحكم في صحتها وصحة بيئتها أمر حتمي لخلق عالم يتوفر فيه الهواء النظيف والماء والغذاء الآمن للجميع”.
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