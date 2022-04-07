” كوكبنا صحتنا” شعار يوم الصحة العالمي 2022

بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يوافق 7/ابريل من كل عام، تم اختيار "كوكبنا صحتنا" ليكون شعار هذا العام، وذلك لتسليط الضوء على أزمة المناخ وتلوث البيئة ليطالب العالم أجمع وبشكل ملح وعاجل للتركيز على الإجراءات الضرورية اللازمة لإيجاد حلول من شأنها أن تحفظ الكوكب من التدهور الناشئ عن نتيجة أسباب بيئية وممارسات صحية خاطئة أدت الى ارتفاع في درجات الحرارة وتدهور في الأراضي الخصبة وتلوثها نتيجة استخدام المواد البلاستيكية وانبعاثات في الغازات، وندرة في المياه وممارسات عديدة خاطئة .

وفي هذا الصدد اشارت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى احصائيات منظمة الصحة العالمية بأن هنالك 13 مليون وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم ناتجة عن أسباب بيئية، كما أدى ذلك إلى زيادة في الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، حيث نوهت إلى إمكانية تجنب هذه الممارسات والحد من التدهور في تلوث البيئة حفاظا على الأجيال القادمة، ولتعزيز صحة المجتمعات وصولا إلى مجتمعات مستدامة تنعم بالرفاة.

وفي إطار متصل، أكدت أبو غزالة بأن الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا أثبت دون مجال للشك أننا نعيش في كوكب واحد وأن الأزمات الصحية تستهدف الإنسان في كل مكان، وأشارت الى أهمية تضافر جميع الجهود للحفاظ على صحة الإنسان والرفاه التي هي حجر أساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن هنالك تحديات مشتركة يتعين على العالم أجمع والدول المتقدمة وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية لإنصاف الدول الأقل نموا للوصول إلى كوكب آمن ينعم فيه الإنسان بالرفاة والانصاف حماية للشعوب والبيئة والاجيال القادمة.

كما أكدت معاليها أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولى اهتماماً كبيرا بموضوع الصحة والبيئة، وتبلور هذا الاهتمام بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 29 التي انعقدت بتاريخ 15/4/ 2018 في الظهران بالمملكة العربية السعودية رقم (736) بشأن اعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ودليل العمل العربي الاستراتيجي لها، وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذى انعقد بتاريخ 2/3/2017 في هذا الشأن، علماً بأن هذه الاستراتيجية تم اعدادها بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية/ المركز الإقليمي لصحة البيئة، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، مضيفة بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلا من خلال حماية البيئة وحماية صحة الإنسان معاً.