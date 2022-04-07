الكويت ترحب بإعلان الرئيس اليمني إنشاء مجلس القيادة الرئاسي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان الذي أصدره رئيس الجمهورية اليمنية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ‏وأكدت الوزارة في بيان لها، دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به، انطلاقاً من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.

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