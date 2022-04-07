رئيس شؤون الحرمين يشارك في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم، في تطييب الملتزم و الحجر الأسود والركن اليماني، بدهن العود الفاخر.

وأكد معاليه أن الحرمين الشريفين وقاصديهما تجد كل عناية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن , لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.