تراجع كبير لأسعار النفط

تراجع كبير لأسعار النفطعاودت أسعار العقود الآجلة للنفط هبوطها أكثر من 3 دولارات للبرميل أثناء تعاملات الأربعاء، في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وبعد أنباء بأن الدول المستهلكة الكبرى ستفرج أيضاً عن نفط من الاحتياطيات بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتهدئة المخاوف حيال الإمدادات.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات إلى 103.55 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي غرب تكساس 3.20 دولار إلى 98.76 دولاراً للبرميل.

وأفاد مصدران مطلعان لـ"رويترز" بأن الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يشمل 60 مليون برميل من الولايات المتحدة.