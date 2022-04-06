الرئيس التونسي: الانتخابات المقبلة ستكون على مرحلتين بالنظام الفردي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.

وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية على الرغم من عدم الاتفاق بعض الأطراف معه.

وقال سعيد أيضا إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني قد انطلق مع المنظمات الوطنية دون تغييب للأحزاب السياسية، باستثناء من وصفهم باللصوص والانقلابيين.

وأوضح سعيّد خلال زيارته إلى ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، بمناسبة الذكرى 22 لرحيله، أن هذا الحوار سيتم بناءا على الاستشارة الشعبية الناجحة بالرغم من المحاولات الكثيرة لعدم تمكين الشعب التونسي من المشاركة فيها.