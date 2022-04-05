يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بعد غد الخميس.

وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية- في بيان، اليوم- بأن الملك محمد السادس سيجري مباحثات رسمية مع رئيس الحكومة الإسبانية خلال الزيارة.

وأضافت أن المغرب كان قد استدعى سفيرته السفيرة المغربية كريمة بن عيش قبل عام إثر توتر في العلاقات مع إسبانيا إلا أن الدفء بدأ يعود للعلاقات بين البلدين إثر رسالة تسلمها العاهل المغربي مؤخرا من رئيس الحكومة الإسباني عبر فيها عن رغبة بلاده لعودة العلاقات إلى طبيعتها ومزيد من التعاون بما يخدم مصالح البلدين، عادت على إثرها السفيرة المغربية لمواصلة مهامها بالعاصمة الإسبانية مدريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل المغربي يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية.. الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.