العراق يوافق على إبرام مذكرة تفاهم مع حلف الناتو

وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، على إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع العراقية وحلف الناتو.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية /واع/ - أن المجلس عقد اليوم جلسته الثامنة للعام الحالي برئاسة الأعرجي، حيث جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها"، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على إبرام "مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع ومجموعة الناتو".

وفيما يتعلق بموضوع (المركز الأمني - الاستخباري في دائرة الإصلاح العراقية) وجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بهذا الملف ومراجعته وإيضاح ما يتعلق بتحديد مهام كل جهة وصلاحياتها وآليات التنسيق فيما بينها ومنع التقاطعات المحتملة.