«السيادي السوداني» يؤكد إلزامية التطعيم ضد كورونا بمؤسسات الدولة

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقائية من وباء كورونا عبدالباقي عبد القادر بالقصر الجمهوري اليوم، الاجتماع الدوري للجنة.

وقال نصر الدين محمد أحمد وكيل وزارة الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم اللجنة في تصريح صحفي، إن الاجتماع قام بمراجعة التكاليف والقرارات السابقة، واستمع لعدد من التقارير الوبائية الأخرى وحملات التطعيم، بجانب مقترح حول إقامة ورشة في مجال الطب العدلي وكل ما يتعلق بتشريح الجثامين المتراكمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إلى أن عضو مجلس السيادة السوداني، مشددا على أهمية مسألة الطب العدلي وضرورة حسم الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول وباء كورونا، الذي أشار إلى تراجع عدد الإصابات حيث بلغت حالات الاشتباه (٦٣) حالة منها (٥) حالات موجبة وحالة وفاة واحدة.

وقال نصر الدين محمد أحمد، إن نسبة التطعيم لشهر مارس الماضي وفقاً للتقرير بلغت ٦٨% من جملة العدد المستهدف، كما طالب التقرير بضرورة العمل على تجاوز معوقات العمل كالاعتداء على الكادر الطبي وأهمية توفير معينات العمل اللازمة، كما تناول الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لفرض إلزامية التطعيم بمؤسسات الدولة المختلفة، لاسيما مجمعات تقديم الخدمة للجمهور والمصارف.

وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة العمل لمكافحة نواقل الأمراض لاسيما الباعوض للحد من انتشار مرض الملاريا.