الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المُبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان المُبارك.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، أن المسجد الأقصى المُبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مشددًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تُعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وبين أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكًا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، مشددًا على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.
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