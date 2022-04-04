ابوالغيط الي روسيا ضمن وفد وزاري عربي لبحث الازمة مع أوكرانيا

يصل السيد أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الي موسكو في وقت لاحق اليوم ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في اوكرانيا وتداعياتها علي الدول العربية.
وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة للجامعة أن الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مساء اليوم. واوضح انه من المقرر ان يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها الي وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في اطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.
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