مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًاانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(3ر80) نقطة وبنسبة (91ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (94ر4124) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (20ر4205) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (5) ملايين و(171) ألفًا و(149) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (8ر22) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(212) ألفًا و(133) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (441ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (09ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (128) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (47ر2) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (241) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (67ر4) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (113) ألف ريال عُماني وبنسبة (19ر2) في المائة.