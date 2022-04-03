الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين تخليه عن لقب أمير في رسالة نشرها في صفحته على تويتر.

يأتي ذلك بعد أيام من اعتذاره في مارس الماضي لـ العاهل الأردني عبدالله الثاني والشعب الأردني بشأن قضية الفتنة وتبعاتها.

وقال الأمير في بيان له إن الثوابت التي غرسها فيه والده لا تتماشى مع التوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات البلاد بحسب قوله.

وأضاف أنه من باب الأمانة لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير.

وكانت أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية قرارًا يسمح بإقامة الصلاة في المساجد دون التقيد بمسافات التباعد وبالطاقة الاستيعابية الكاملة للمساجد مع الالتزام بارتداء الكمامة.

كما سمحت السلطات الأردنية بقرار من رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا" بالتجمعات بجميع اشكالها بعد فرض فترة من التباعد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

واقر الخصاونة عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية وأمر بإلغاء قيد الحد الاعلى على الجلوس في المطاعم والسماح بدخول الأماكن المفتوحة دون اشتراطات ارتداء الكمامة.

وكانت أعلنت هيئة الطيران المدني بدولة الأردن عن مجموعة من التعليمات الجديدة الخاصة بالمسافرين إلى أراضي المملكة.