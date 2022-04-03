رئاسة شؤون الحرمين تخصص 5 مكانس ذكية لتنظيف سطح الكعبة المشرفة

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصها على توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، حيث خصصت 5 مكانس ذكية لتنظيف وتطهير سطح الكعبة المشرفة، وتقوم بعملية التنظيف وغسل السطح خلال 20 دقيقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأحد، أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية أعلنت تحديث مكنسة التطهير الذكية الخاصة بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، والتي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية السعودي محمد بن مصلح الجابري أن مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي ويدويا بأبعاد المكنسة 40*40*10، بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات، كما أنها تعمل لمدة 3 ساعات متواصلة.
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