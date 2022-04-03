فلسطين تطالب سويسرا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، على ضرورة وجود مبادرة دولية لملء الفراغ السياسي الحالي، في ظل تدمير إسرائيل بشكل ممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.

وجاءت أقوال اشتية خلال استقباله المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.

وأكد اشتية، خلال اللقاء، على ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترام الاتفاقيات، وإن القانون الدولي يجب ألا يجزأ وأن يكون قابلا للتطبيق في كل مكان وعلى الجميع.

وفى سياق متصل، شدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال لقائه مع المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانع أماديوس برولهارت، على أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وعدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين.

وأعرب الوزير المالكي عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف سويسرا الداعمة تجاه القضية الفلسطينية والمتسقة مع القانون الدولي من حيث التصويت في منظمات الأمم المتحدة، ومساهماتها في دعم المجال التنموي في فلسطين بما فيها الدعم المادي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإسناد قطاع الشباب وخلق فرص عمل بهدف التطوير من الاقتصاد الفلسطيني.

وبحث الطرفان، العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين المقرر في مايو المقبل ببروكسل. وأوضح الوزير المالكي أن الوفد الفلسطيني سيستعرض خلال المؤتمر أجندة ترصد كافة الأولويات والاحتياجات المالية الفلسطينية. وأكد أن الاجتماع يعقد هذا العام بالتزامن مع أزمة مالية خانقة بسبب الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية باقتطاع أموال الضرائب (المقاصة)، بالإضافة إلى عدم التزام المجتمع الدولي بالدعم المالي، وتبعات أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.

وتطرق الطرفان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والوضع على الأرض والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية؛ بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، ورفض حكومة بينيت لعقد أي اجتماع يهدف للتوصل إلى حل سياسي، وتحدث الطرفان عن سبل التعاون على المستوى الدولي وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.