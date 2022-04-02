البرهان يطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالكف عن التدخل في الشأن السوداني

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية و"التدخل السافر" في الشأن السوداني، مؤكدا أن ذلك الأمر سيؤدي إلى طرده من السودان.

وحضر البرهان، باستاد الكلية الحربية في الخرطوم، تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري.

ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى تسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شئون السودان.

وحيا البرهان الشعب السوداني والقوات المسلحة وكل القوات النظامية على الصبر والتضحيات التي تقدم بالرغم من ظروف التشظي والتشرذم بين القوى السياسية التي تتسبب في عدم التوافق الوطني وزيادة معاناة الناس.

وأكد أن القوات المسلحة وكافة القوات النظامية لن تُفرط في أمانة الوطن بالرغم من تعرضها للظلم وحملات التشويه، متسائلا عن المستفيد من هذه الحملات، وأكد أنها قوى لا حظ ولا نصيب لها من الوطنية.

وشدد على أن القوات المسلحة لا تريد حكم السودان وحدها ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود، مؤكدا أنه لا اعتراض على أية مبادرة تُحقق هذا الهدف.

كما شدد على أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث هى نتيجة لمزايدات القوى السياسية التي مازالت تتمنع عن التفاوض والحوار.

من جانبه، دعا رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أبناء السودان في الداخل والخارج إلى المحافظة على قيم وموروثات الشعب السوداني التي تشكل في مجملها هوية البلاد.

وشدد رئيس هيئة الأركان السوداني على أن القوات المسلحة ستظل قوية ومتمسكة بالمحافظة على السودان.