السعودية تدعو لمواجهة التهديدات بمجال تكنولوجيا المعلومات

دعت المملكة العربية السعودية، إلى تضافر الجهود الدولية في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في مجال استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي.

وأكدت السعودية، أن دعوتها تتعلق ببناء وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذه التهديدات، منوهةً إلى حرصها على تعزيز العمل والتعاون على المستوى الدولي ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة.

وأشارت إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتعزيز جهودها في بناء القدرات اللازمة في مجال أمن الاتصالات والمعلومات.