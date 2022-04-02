الجزائر ترحب بإعلان الهدنة بين الأطراف المتنازعة في اليمن

أعربت الجزائر عن ترحيبها بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: على إثر صدور بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. الذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان. تعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة. كما تأمل في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم. يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق”.

كما أضاف البيان: “وإذ تثمن الجزائر مجددا هذه المبادرة. فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي. وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ومخرجات الحوار الوطني الشامل. قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله. كما تعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة كافة”.