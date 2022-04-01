ارتفاع الروبل الروسي ليقترب من 83 للدولار
ارتفع الروبل الروسي للجلسة التاسعة على التوالي في موسكو، ليغلق بالقرب من 83 روبل للدولار .
وقفزت الأسهم مع رفع بعض القيود على البيع على المكشوف، مع تركيز السوق على آثار طلب موسكو بدفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل.
وصعد الروبل 1.6% مقابل الدولار عند 83.20، وهو أكبر إغلاق له منذ 25 فبراير، وارتفع 1.8% أمام اليورو ليغلق عند 92.50 مقابل العملة الأوروبية.
وفقد الروبل نحو 40% من قيمته، منذ إغلاق عام 2021، مع بدء القيود والعقوبات العالمية رداً على العملية العسكرية الروسية أواخر الشهر الماضي.
وفي تعاملات موسكو، ارتفع الروبل في 15 جلسة من أصل 16. وواصلت العملة الروسية المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، بعد أن طالب الرئيس فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز الطبيعي المُصدَّر إلى أوروبا بالروبل.
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