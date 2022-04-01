تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفطتراجعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة سبعة بالمئة لتغلق فوق 100 دولار مع عزم الولايات المتحدة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

وحسب وكالة رويترز استقرت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس تسليم ابريل على انخفاض سبعة بالمئة إلى 28ر100 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى عند 66ر99 دولاراً.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ابريل منخفضة 8ر4 بالمئة إلى 91ر107 دولارات للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لشهر حزيران الأكثر نشاطاً 6ر5 بالمئة إلى 16ر105 دولارات بعد انخفاضها سبعة دولارات في وقت سابق.