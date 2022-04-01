ليبيا تسترد قطع أثرية مهربة من أمريكا

استعادت السلطات الليبية، يوم الخميس، مجموعة من 9 قطع أثرية بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية مهربة بطريقة غير مشروعة من الولايات المتحدة.

وغادرت القطع الأثرية المهربة بشكل غير قانوني البلاد من خلال شُحنها إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار في مانهاتن بنيويورك.