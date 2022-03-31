الذهب يتراجع بنسبة 0.6 %سجل الذهب تراجعاً في تعاملات محدودة، اليوم الخميس، لكن المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر 2020، إذ تسبب الصراع الروسي الأوكراني في زيادة جاذبيته.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.55 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1925 دولارا.

وتقدم المعدن الأصفر حوالي 5% منذ بداية ربع السنة الحالي، و0.7% منذ بداية الشهر.

ويعد الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.59 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتحقيق أفضل ارتفاع فصلي منذ يونيو 2021، وفق رويترز.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 982.22 دولار، غير أنه يتجه لتحقيق أكبر مكسب فصلي منذ مارس 2021.

ونزل البلاديوم 0.3% إلى 2259.76 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020.